رياضة | موعد مباراة الزمالك ومنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي اليوم الأربعاء 6/11/2019 ودياً

تتجه أنظار عشاق مدرسة الفن والهندسة إلى ألمواجهة الودية بين الزمالك ومنتخب جنوب أفريقيا تحت ٢٣ عام ضمن الاستعدادات الأخيرة للأبيض قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومنتخب جنوب أفريقيا

يواجه اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منتخب جنوب أفريقيا تحت ٢٣ عام في تمام الساعة الرابعة مساء، على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات الأخيرة للأبيض على هامش التوقف الدولي الحالي.

التشكيل المتوقع للزمالك امام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي

يسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تجربة اكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال مواجهة اليوم أمام جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد ابوجبل.

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

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خط الوسط : يوسف أوباما، محمد حسن، أشرف بن شرقي، محمد اوناجم، كريم بامبو.

خط الهجوم : عمر السعيد.

واختتم الزمالك معسكره المغلق بمدينة ٦ أكتوبر يوم الاثنين الماضي، حيث خاض الفريق مباراة ودية تجريبية أمام جولدي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة.

وشهدت مران فريق الزمالك عودة الرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عبدالغني، محمد حسن، عمر السعيد للمشاركة 8 التدريبات الجماعية مرة آخرى، عقب تعافيهم من الإصابة التي ٨ لها خلال الفترة الأخيرة.

يذكر ان الزمالك نجح في الصعود الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد عبور جينيراسون فوت السنغالي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، ليضمن التواجد بالمجموعة الأولى التي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

ومن المقرر أن يفتتح فريق الزمالك مشواره الأفريقي بمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في الكونغو، حيث يسعى الصربي ميتشو إلى تحقيق نتيجة طيبة تساعد الفريق في الصعود الى دور الثمانية.

في سياق متصل حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام زناتي، يوم ٢٥ نوفمبر الحالي موعدا لمباراة الزمالك وانبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، حيث تقام على ملعب الجيش بمدينة السلام.