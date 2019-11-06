رياضة | إذاعة مباراة مصر ضد مالي في أمم أفريقيا تحت 21 سنة عبر"تايم سبورت" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إذاعة مباراة مصر ضد مالي في أمم أفريقيا تحت 21 سنة عبر"تايم سبورت" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنقل مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة عبر قناة "تايم سبورت" TIME SPORT، التى تجمع منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي، على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك فى السابعة بتوقيت القاهرة .
وتلعب البطولة في مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى اوليمبياد طوكيو 2020.
وتضم قائمة منتخب مصرالأوليمبي:
حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي.
الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.
-القناة الناقلة لمباراة مصر ومالي
وتنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت "TIME SPORT" حصريا وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة
وتعتبر قناة تايم سبورت Time sport تعتلي عرش أهم القنوات الرياضية المصرية، حيث لا يقتصر دورها على نقل المباريات الرياضية فقط بل تبث القناة أكثر الاستوديوهات التحليلية احترافيا بالإضافة إلى استضافتها لنخبة من أشهر النجوم الرياضية كما تضم القناة نخبة شهيرة من المذيعين والإعلاميين.
-تردد قنوات تايم سبورت
جاء آخر تحديث عن قناة تايم سبورت Time sport للعمل بدون تشفير أو تقطيع لعرض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري على النحو التالي:
اسم القناة القمر الصناعي التردد استقطاب تصحيح الخطأ معامل معدل الترميز
تايم سبورت نايل سات 11449 أفقي 5/6 27500