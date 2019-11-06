رياضة | طارق العشري : ضبط مواعيد الدوري بيد الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري : ضبط مواعيد الدوري بيد الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكابتن طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن ضبط جدول الدوري المصري يحتاج إلي مراعاة ظروف الأهلي والزمالك فقط.

وصرح العشري خلال إستضافته عبر قناة صدى البلد : "عدم معرفة مواعيد بداية ونهاية الدوري يسبب أزمة لأي مدير فني، وضبط جدول الدوري العام يحتاج لمراعاة ظروف الأهلي والزمالك"

وواصل المدير الفني للحرس: "خامة اللاعب المصري لها متطلبات خاصة حيث أنها تطلب توالي المباريات لكي يصل إلي فورمة جيدة، تساعده على الأداء بالشكل المطلوب خلال المبارايات، وحرس الحدود من الفرق التي تضررت بسبب تأجيل الدوري، وكنا وصلنا لمستوى جيد قبل التوقف، لكن في النهاية الأمور ذهبت للتوقف وهو ما سيضر في النهاية مستوي اللاعبين ومدي تركيزهم زلياقتهم البدنية".

وتطرق العشري للحديث عن أداء الحرس في بطولة الدوري الممتاز: "راضي وغير راضي، لكننا شددت على اللاعبين بأن علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي، ورحلت عن الحرس لأني وضعت خطة تتطلب وجود ميزانية".

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وأكمل حديثه: "لدي طموح كبير وهذا سبب تحقيق البطولات مع الحرس في الولاية الماضية، وأمام أقوي فرق الدوري، وأسعى لإعادة الفريق لمكانته السابقة خلال هذه الفترة".

فيما كشف العشري، عن توقعاته لمنتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر الجاري.

وأوضح مدرب حرس الحدود: "وصول منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 هو ليس الأمر السهل بل إنه صعب جداً، خاصة مع مستوى الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا".

ونصح العشري لاعبي الفراعنة قائلاً: "يجب على لاعبي المنتخب الأولمبي التحلي بالإرادة والصبر والكفاح من أجل الصعود للأولمبياد".