شكرا لقرائتكم خبر عن أوراوا يواصل مسلسل الخسائر قبل «الآسيوية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999خسر فريق أوراوا مساء أمس في الدوري الياباني بثنائية أمام فريق كاواساكي. وشهدت تشكيلة فريق أوراوا أمام كاواساكي وجود اللاعب تاكويا أوكي أساسيا، الذي سبق أن أعلن فريقه أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع ولن يتمكن من المشاركة أمام الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت القادم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.
من جهة أخرى، ستصل مساء اليوم إلى الرياض بعثة فريق أوراوا الياباني، إذ سيؤدي الفريق تدريباته التي تسبق النهائي الآسيوي على ملعبي ناديي الشباب والرياض، على أن يكون المران الأخير على ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي.
من جانب آخر، واصل فريق الهلال تدريباته الاعتيادية على ملاعب النادي استعدادا لمباراته أمام فريق أوراوا. واعتمد المدرب رازفان في مجمل التدريبات على الجوانب اللياقية والفنية، بعدها فرض الجهاز الفني مناورة على منتصف مساحة الملعب طبق فيها بعض الجمل التكتيكية التي سينتهجها في اللقاء. وشارك في التدريبات الجماعية اللاعب محمد كنو بعد تعافيه من الإصابة، وأصبحت مشاركته في مباراة أوراوا بيد المدرب رازفان.
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