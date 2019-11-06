النصر والفيصلي .. صراع القمة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تقام اليوم (الأربعاء) مباراتان مؤجلتان من الجولتين الـ4 والـ6 من دوري كأس الأمير تقام اليوم (الأربعاء) مباراتان مؤجلتان من الجولتين الـ4 والـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، إذ يستضيف الرائد نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ديربي القصيم المؤجل من الجولة الـ4. يحتل الرائد المركز الـ9 برصيد 11 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الـ8 برصيد 13 نقطة. وفي مؤجلة الجولة الـ6، يلتقي النصر (الثاني برصيد 17 نقطة) مع الفيصلي (الـ4 برصيد 17 نقطة) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وفي حال نجح النصر أو الفيصلي في تحقيق الفوز، فإنه سيتعادل في عدد النقاط مع المتصدر الهلال، صاحب الـ20 نقطة. الرائد والتعاون الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة Advertisements التوقيت: 7:00م درجة الحرارة: 29 النصر والفيصلي الملعب: الأمير فيصل بن فهد بالرياض التوقيت: 7:55م درجة الحرارة: 33



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