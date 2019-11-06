شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الهندي رئيسا لـ«حراء» ورفض طعون المؤذن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) @1000duke

رفضت الهيئة العامة للرياضة الطعون التي تقدم بها رئيس نادي حراء حامد المؤذن في انتخابات الجمعية العمومية التي أقيمت أخيرا لاختيار إدارة جديدة، التي على إثرها تم تنصيب منافسه خالد الهندي رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات، بعد أن استلم النادي بشكل رسمي مساء أمس تحت إشراف مندوبين من الهيئة، وقد تم توزيع مناصب الإدارة الجديدة على النحو التالي: خالد الهندي «رئيسا للنادي»، عون الحارثي «نائبا للرئيس»، المهندس أحمد بابصيل «رئيسا تنفيذيا»، نايف الحداد، وعلي القحطاني، وعمر باحداد في عضوية مجلس الإدارة.

من جهة أخرى، أوشكت الإدارة الحالية برئاسة خالد الهندي على الاتفاق مع لاعب وحداوي سابق لتولي الإشراف العام على كرة القدم في الموسم الحالي.