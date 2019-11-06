شكرا لقرائتكم خبر عن البتيري: سعيدة بنتائج المنتخب النسائي في «الخليجية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)أبدت المديرة التنفيذية لنادي شعلة الشرقية والمدربة الحاصلة على رخصة التدريب الآسيوي لكرة القدم مرام البتيري سعادتها الكبيرة بحصول المنتخب السعودي النسائي لكرة قدم الصالات على المركز الـ3 والميداليات البرونزية في أولى مشاركاته الرسمية في الدورة الـ6 لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت الأسبوع الماضي بالكويت.
وقالت البتيري لـ«الخليج 365»: تعتبر هذه المشاركة نقطة البداية، وعلى الرغم من قصر الإعداد وحداثة الفريق إلا أنه قدم نفسه بشكل قوي وتوج بالمركز الـ3 والميداليات البرونزية، وهذا يدل على أن مستقبل الرياضة، خصوصا كرة القدم، جميل، في ظل وجود كوادر قادرة على تحقيق الهدف والوصول إلى النجاح.
وعن حاجة المنتخب في المشاركات القادمة، قالت: «كل ما يحتاجه منتخبنا هو الانسجام بين اللاعبات كحال أي فريق يؤدي التمارين الجماعية لفترة أطول من أجل خلق تأقلم وانسجام بين اللاعبات».
وعن طموحاتها المستقبلية، قالت: «أطمح في التوسع في مجال كرة القدم النسائية من أجل تحقيق أهدافنا».
يذكر أن السعودية شاركت بـ8 منتخبات هي: المبارزة، البولينغ، كرة القدم للصالات، ألعاب القوى، كرة الطاولة، كرة السلة، ألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتايكوندو، وجاءت الميداليات السعودية عبر منتخب المبارزة ذهبيتين، وفضية واحدة، فيما نال منتخب التايكوندو فضيتين وبرونزية واحدة، ومثلها برونزية لألعاب القوى، وبرونزيتين لألعاب القوى لذوي الإعاقة، وبرونزية لمنتخب قدم الصالات.
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