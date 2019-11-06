جهاد الحسين.. «صديق الأمس عدو اليوم»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) النجم السوري جهاد حسين المحترف في صفوف فريق الرائد سيواجه فريقه السابق التعاون في لقاء ديربي القصيم الليلة، على استاد مدينة الملك عبدالله النجم السوري جهاد حسين المحترف في صفوف فريق الرائد سيواجه فريقه السابق التعاون في لقاء ديربي القصيم الليلة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ انتقل هذا الموسم من نادي التعاون الذي لعب له أكثر من 4 مواسم وكان علامة فارقة. من الناحية الفنية، كان الحسين من أفضل لاعبي الدوري صناعة الكرة خلال السنوات التي قضاها مع ناديه السابق التعاون. وتعول جماهير رائد التحدي على جهاد الحسين كثيرا في لقاء الديربي ليكون علامة بارزة في خط الوسط ويساهم مع زملائه في تحقيق الفوز والنقاط الـ3.



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