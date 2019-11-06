شكرا لقرائتكم خبر عن العالمي بعد «الوصافة».. عينه على «الصدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

ضرب النصر عصافير عدة بحجر واحد عندما صعد لوصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوزه العريض على أبها برباعية نظيفة في ختام الجولة التاسعة من الدوري مع بقاء مباراة مؤجلة للعالمي مساء غد (الأربعاء) ضد الفيصلي ستجعل الفريق النصراوي مشتركاً في الصدارة مع المنافس التقليدي الهلال بالرصيد النقطي نفسه في حال انتصاره فيها، إذ يحتل الزعيم الصدارة برصيد 20 نقطة.

وحقق العالمي مكاسب عدة أهمها تحقيقه ثالث انتصار على التوالي والخامس في الدوري وضعته وصيفاً برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث والفيصلي الرابع، كما تعد النتيجة الأكبر للنصر الموسم الحالي.

وسجل النصر نتيجته الأكبر الموسم الحالي في أول مباراة يخوضها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، إذ كانت آخر مباراة خاضها على الملعب ذاته الموسم الماضي في شهر شعبان ضد الفتح بالجولة الـ28 وانتهت حينها بخماسية نظيفة.

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والمفارقة أن أول مباراة لعبها الأصفر بعد الديربي الموسم الماضي في الدور الأول كانت ضد الرائد وانتهت بالنتيجة ذاتها برباعية على ملعب الملز، وهو الفوز الثاني على أرض النصر بعد تعثر فريقي الشباب والحزم، وكان آخر فوز لفارس نجد على أرضه بافتتاحية الدوري أمام ضمك، ليحقق نقطته السابعة داخل أرضه، مقابل 3 انتصارات خارج الأرض وتعادل وحيد أمام الأهلي بجدة.

ومن مكاسب الفوز على أبها استمرار الصلابة الدفاعية للعالمي، إذ خرج حارسه جونز بشباك نظيفة للمرة السادسة من أصل 8 مباريات خاضها كأكثر حارس بالدوري، فيما لم تهتز شباكه سوى مرتين فقط حتى نهاية الجولة التاسعة.

وشهدت المباراة ظهور النجم أحمد موسى لأول مرة بعد غياب دام 63 يوماً بسبب الإصابة، إذ شارك في آخر 10 دقائق من المباراة، بينما سجل نورالدين إمرابط نجم المباراة هدفه الأولى مع النصر وصنع هدفين، ليصبح ثاني أكثر لاعب في التمريرات الحاسمة بـ4 تمريرات، بينما صعد المهاجم عبدالرزاق حمدالله لثالث هدافي الدوري بتسجيله ثنائية ليصبح رصيده 6 أهداف متساوياً مع مهاجم الهلال قوميز والأهلي عمر السومة ومهاجم الاتحاد رومارينهو، ويصبح إجمالي أهدافه بالدوري 40 هدفاً.