جماهير القصيم تنقل مواجهة الديربي لـ«تويتر»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أشعلت الجماهير بمنطقة القصيم «تويتر» بمباراة الديربي التي ستجمع الرائد بالتعاون مساء اليوم ضمن الجوالة الرابعة المؤجلة من دوري كأس الأمير

أشعلت الجماهير بمنطقة القصيم «تويتر» بمباراة الديربي التي ستجمع الرائد بالتعاون مساء اليوم ضمن الجوالة الرابعة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت هذه المباراة حديث الشارع الرياضي خلال الأيام الماضية، فكانت هناك تحديات بين جماهير الفريقين فيمن سيكسب اللقاء. إذ يرى جمهور كل فريق بأنه الأفضل فنياً، نظراً لما يملكه كل فريق من لاعبين أجانب مؤثرين، إضافة إلى بعض اللاعبين المحليين المميزين، مشيرين إلى أن المستوى الذي ظهر عليه الفريقان في آخر مباراة الأسبوع الماضي، التي كانت أمام الوحدة وفاز الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتعاون أمام الشباب وفاز التعاون بهدفين مقابل هدف يؤكد على أن المباراة ستكون قوية ومثيرة فنياً وجماهيرياً. هذا وطالبت جماهير الفريقين لاعبيها بالظهور بالشكل المطلوب وإعطاء صورة حقيقية عن الكرة في منطقة القصيم.

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