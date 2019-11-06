شكرا لقرائتكم خبر عن البذرة لـ "الخليج 365" : لن أنسى مباراة «المطر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

أكد لـ«الخليج 365» لاعب الرائد السابق سعد البذرة، أن مباريات الديربي بين الرائد والتعاون في الدوري تعتبر ذات طابع خاص ومختلف عن المباريات الأخرى، مبينا أن الصخب الإعلامي والجماهيري الذي يسبق مثل هذه المباراة يزيدها قوة وحماسا بين اللاعبين داخل الملعب وبين جماهير الفريقين.

وتطرق البذرة للحديث عن الفوارق بين ديربي الرائد والتعاون قديما وحديثا، بقوله: «ديربي القصيم في وقتنا الماضي يختلف جذريا عن الوقت الحاضر، فنحن كلاعبين كنا زملاء نلتقي في العمل والشارع ونلعب سوياً في الحواري، وفي الديربي يبدأ التحدي قبل المباراة بأكثر من أسبوع، أما الوقت الحالي فاللاعبون أغلبهم أجانب، إضافة إلى أن اللاعبين المحليين أغلبهم ليسوا من المنطقة، فالحماس السابق اختفى في الوقت الحالي».

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وقال البذرة إن مباراة الديربي كنا نحسب لها ألف حساب ونفكر فيها قبل أسبوع لأننا نعرف أنها مباراة الموسم وتحتاج إلى تركيز أكبر لأنها أهم مباراة ينتظرها جمهور الفريقين.

وأشار إلى أنه لا يزال يتذكر مباراة «المطر» الشهيرة التي حقق فيها الرائد الفوز والتأهل لدوري الممتاز مع فريق الأنصار، إذ كان التعاون يكفيه التعادل أو الفوز ليتأهل لكن الشياطين الحمر أرادوا الصعود من الباب الصعب وتحقق ذلك.

وأوضح أن مباريات الديربي لها استعداد خاص ودعم شرفي كبير؛ لأن الفوز فيها له طعم خاص، إذ كنا لا ننام ليلة المباراة من شدة الحماس، مبينا أنهم لم يتأثروا فنيا بسبب مطالبة الجماهير لهم بالفوز في السابق، بل بالعكس يزيدنا ذلك حماسا وقوة، لأننا في ذلك الوقت أهم ما عندنا إسعاد الجماهير الرائدية لأنها كانت مهتمة بنا بشكل لا يوصف، ولهذا نلعب بروح عالية داخل الملعب، متمنيا فوز الرائد وتحقيق النقاط الـ3.