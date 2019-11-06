العمري: رائد التحدي سيواصل الانتصارات

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جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) تحدث لاعب الرائد السابق فارس العمري عن مباراة الديربي التي ستجمع الرائد بالتعاون مساء اليوم، ضمن مباريات دوري كأس الأمير

تحدث لاعب الرائد السابق فارس العمري عن مباراة الديربي التي ستجمع الرائد بالتعاون مساء اليوم، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال: «لا شك أنها تعتبر مباراة تنافسية وجماهيرية، وأتمنى أن تظهر بمستوى فني يليق بما وصل إليه الفريقان من مستوى عال». وقال العمري: «رائد التحدي دائما يكون حاضرا ذهنيا وفنيا في العديد من المباريات السابقة، والدليل على ذلك نسبة فوزه مقابل عدد مباريات فوز التعاون». وأكد العمري أن الرائد يملك مدربا ذكيا يتميز بالخبرة والكاريزما لتحضير اللاعبين في أغلب المباريات، كذلك التعاون لديه عناصر فنية مؤثرة تحدث الفارق، مثل المهاجم توامبا، ولاعب الوسط أميسي، ولاعب الطرف هيلدون راموس. وعن استعدادات فريق الرائد، قال العمري: «نتائج الفريق الأخيرة أعطت تصورا كبيرا لجاهزية رائد التحدي، وأطالب الجماهير بالحضور والمؤازرة طوال شوطي المباراة من أجل دعم الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3».

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