المرشود: واثقون في نجومنا لحصد النقاط

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جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) اعتبر المتحدث باسم نادي الرائد صالح المرشود مباراة الديربي (المؤجلة) التي ستجمع الرائد بالتعاون ضمن مباريات دوري كأس الأمير اعتبر المتحدث باسم نادي الرائد صالح المرشود مباراة الديربي (المؤجلة) التي ستجمع الرائد بالتعاون ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأنها ستكون مختلفة بالنسبة للأداء الفني، بحكم أن الفريقين بدآ بالمستويات الفنية المتصاعدة والتنافس على لعبة الكراسي في ترتيب سلم فرق الدوري. وقال: «مباراة الديربي ستكون قوية، وأطلق عليها قمة التحدي، خصوصا بعد الظهور القوي للفريقين في المباريات الأخيرة». وأضاف: «نحن في الرائد سندخل المباراة من أجل كسب النقاط الـ3، واللقاء يعتبر عاديا كونه ضمن مباريات الدوري وليس مفصليا، لكنه تاريخي كون الفريقين متحفزين للفوز، وجاهزين بشكل فني متكامل». وتابع: «تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير واهتمام إعلامي مميز، أتمنى أن تكون من أفضل المباريات التي يلعبها الفريقان، خصوصا أن الرائد والتعاون يملكان لاعبين كبارا وأجانب مميزين». واختتم تصريحه بقوله: «نحن واثقون في نجوم فريقنا، وأتمنى أن تسود المباراة الروح العالية وأن تنتهي بلا إصابات، وتكون مميزة فنيا لتعكس الكرة في منطقة القصيم، ونتطلع بأن يكون حكام اللقاء على مستوى الديربي حتى لا يقعوا في أخطاء تؤثر على الفريقين، لأن الرائد كان أكثر المتضررين في الجولات الماضية، فوجود حكام على مستوى كبير سيخرج الجميع راضيا في لقاء الديربي».



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