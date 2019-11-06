طرح تذاكر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
ونشرت الشركة "إعلان" ترويجي لكيفية الحصول على تذاكر المباريات، ودعت الجماهير للإسراع فى حجز تذاكر البطولة والعودة من جديد للتشجيع من المدرجات.
زتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام، وتضم مجموعة مصر كلا من غانا والكاميرون ومالي.
اقترب حلم الأوليمبياد وتعالت معه أحلام الجماهير المصرية بعودة منتخبنا للمنافسة فى العرس الأوليمبي بعد غياب 8 سنوات منذ آخر تمثيل في 2012، ويتحقق هذا من خلال تجاوز محطة التصفيات الإفريقية المؤهلة لطوكيو 2020.
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