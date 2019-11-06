قرار عاجل للكاف يفجر أزمة .. وبيان رسمي من «لاجارديير سبورت» للرد

فجر موقع «insideworldfootball» المهتم بشئون وأسرار كرة القدم عالميا، مفاجأة كبرى باتجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لفسخ تعاقده مع شركة «لاجارديير سبورت» الفرنسية وبأثر فوري.

وكانت شركة «لاجارديير سبورت» قد حصلت على حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي حتى 2028 بموجب تعاقدها مع «كاف» قبل عامين.

وردت الشركة الفرنسية بإعلان رفضها القاطع للقرار المرتقب بحسب ما نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، والتي أكدت أن «لاجارديير سبورت» تعتبر القرار غير قانوني على الإطلاق.

وقالت الشركة في بيان رسمي: "ندعو الكاف لتبني موقف معقول في أقرب وقت ممكن، والوفاء بتعاقداته والتزاماته وفقا للمعايير المتعارف عليها".