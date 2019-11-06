فجر موقع «insideworldfootball» المهتم بشئون وأسرار كرة القدم عالميا، مفاجأة كبرى باتجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لفسخ تعاقده مع شركة «لاجارديير سبورت» الفرنسية وبأثر فوري.
وكانت شركة «لاجارديير سبورت» قد حصلت على حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي حتى 2028 بموجب تعاقدها مع «كاف» قبل عامين.
وردت الشركة الفرنسية بإعلان رفضها القاطع للقرار المرتقب بحسب ما نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، والتي أكدت أن «لاجارديير سبورت» تعتبر القرار غير قانوني على الإطلاق.
وقالت الشركة في بيان رسمي: "ندعو الكاف لتبني موقف معقول في أقرب وقت ممكن، والوفاء بتعاقداته والتزاماته وفقا للمعايير المتعارف عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل للكاف يفجر أزمة .. وبيان رسمي من «لاجارديير سبورت» للرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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