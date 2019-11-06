بسبب الأهلي والزمالك.. ليلة دموية في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب الأهلي والزمالك..ليلة دمويةفي القاهرة

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر لكرة السلة، الثلاثاء، بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي، مشادات حامية في الثواني الأخيرة من زمن المباراة بين لاعبي الزمالك وجهازهم الفني وعدد من لاعبي الأهلي.



ووقعت المشكلة بسبب حركة استعراضية قام بها لاعب الأهلي، إيهاب أمين، بتمرير الكرة من بين قدمي مصطفى مشعل لاعب الزمالك استفزت زملاءه بالفريق.

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وحاول لاعبو الزمالك ضرب أمين بعد صافرة نهاية المباراة، وتطور الأمر إلى استخدام مقاعد البدلاء والحكام ومراقب المباراة مما استدعى تدخل أمن النادي الأهلي، ثم رجال الشرطة المصرية للتفرقة بين لاعبي الفريقين، خصوصا بعد تعرض بعضهم لجروح سطحية وكدمات.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 92-80 وخروج الزمالك من المسابقة.

وشهدت المباراة انسحاب لاعبي الزمالك 3 مرات بقرار من جهازهم الفني بقيادة عصام عبد الحميد، اعتراضا على زيادة أعداد جماهير الأهلي داخل الصالة عن العدد المحدد من قبل الأمن بحضور 50 مشجعا لكل فريق. وفي كل مرة قرر مراقب المباراة إخراج الأعداد الزائدة من جماهير الأهلي.