شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يواجه لاتسيو في «السوبر الإيطالي» بالرياض 22 ديسمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت رابطة

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسمياً عن تحديدها موعد مواجهة كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو التي ستقام في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، حيث ستكون المواجهة يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض على ملعب جامعة الملك سعود.

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