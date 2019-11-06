شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية يعطي شارة انطلاق رالي العُلا ـ نيوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أعطى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ومحافظ العلا راشد بن عبدالله القحطاني، شارة الانطلاق لرالي العلا - نيوم، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية «تويوتا» للراليات الصحراوية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية بدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وأُقيم حفل إطلاق الرالي في منتزه الدوارات بمحافظة العلا بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية، وسط حضور جماهيري حاشد من أهالي محافظة العلا الذين توافدوا للاستمتاع بالحدث.

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ويتألف الرالي من 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم، تبدأ المرحلة الأولى اليوم (الأربعاء ) بطول 212 كم في الرفيعة وتنتهي في قرية عين، تليها مرحلة ثانية غدا (الخميس) القادم بطول 212 كم.

وتنطلق المرحلة ثالثة (الجمعة)، وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كم، وتبدأ من أبو القزاز وتنتهي في العمود، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175كم يوم (السبت) 9 نوفمبر، وتبدأ من المويلح وتنتهي في تريم.

ويُعتبر رالي العُلا نيوم من فئة الراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري»، ويُشكِّل الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وقال رئيس اتحاد السيارات: «إن أهمية الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية تكمن في نقاط عديدة، أهمها أن محافظة العلا أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من مقومات تاريخية وأثرية وسياحية، وكون مراحل هذه الجولة واحدة من أهم مراحل رالي دكار الذي تستضيفه المملكة بداية العام القادم، وستكون فرصة للسائقين والمنظمين للتعرف على ملامح هذه المراحل ومسارها»؛ مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على رعايته الرالي.