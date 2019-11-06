شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض ودية امام نادي مصر باستاد الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثالثة عصر اليوم الاربعاء فريق الاسماعيلى ثانى مبارياته الودية بمواجهة نادى مصر على ستاد الاسماعيلية ، وكان الدراويش قد خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدوري

ويجرب المدير الفنى خلال المباريات الودية عددا من اللاعبين الصاعدين وهم كماتشو ومصطفى فارس ووجيه عبدالحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن وأيمن رجب ومحمد الضرس وحازم مرسى ومحمود عبدالمنصف وأحمد كاستيللو وخليل نيمار ومحمود عبدالله وكمال السيد.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

Advertisements

ومن المقرر أن يلاقى الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.