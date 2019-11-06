شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يستدعي كريمً طارق وأيمن أشرف بعد غياب لاعبى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، استدعاء كريمً طارق لاعب طلائع الجيش وايمن أشرف لاعب الاهلي بعد الحصول علي تصريح التجنيد الخاص به للإنضمام لمعسكر الفريق الوطني المقام حاليا ببرج العرب وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز بإرسال لاعبيه في الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الاندية . واكتفي الجهاز الفني بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.

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