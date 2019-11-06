شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يستدعي كريمً طارق وأيمن أشرف بعد غياب لاعبى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكتفي الجهاز الفني بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.
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