شكرا لقرائتكم جونيور أجاي يطير إلى نيجيريا في زياره سريعة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر النيجيرى جونيور أجاي صانع العاب فريق الاهلى إلى بلاده بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر لتجديد جواز السفر به وسيعود للقاهرة الأسبوع المقبل مع بداية التدريبات.

تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلي في السابعة من مساء اليوم ،الأربعاء، للقاهرة قادمة من الأمارات بعد إقامة معسكر خارجي إستمر قرابة السبعة أيام خاض خلاله الفريق تدريبات قوية يومية بدون خوض مباريات ودية.

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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلى أن فريقه إستفاد كثيراً من المعسكر الذى جاء في توقيت هام عانى خلاله اللاعبون من حالة "ملل" جراء التدريبات اليومية بملعب التتش لأكثر من 30 يوماً لذا كان من الطبيعي أن يكسر الفريق حدة الملل بهذا المعسكر الخارجي الذى حرص فيه فايلر كذلك على تطبيق بعض الجمل التكتيكية فيه وكذلك تحقيق التفاهم بين اللاعبين والإنسجام والتعرّف على قدرات اللاعبين بشكل أكثر .

وخاض الاهلي التدريبات مرتين في معسكر دبي بدون لاعبيه الدوليين الذين عادوا للقاهرة فجر الأثنين الماضي للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني الأول إستعداداً لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021).