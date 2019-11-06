ليلة الأبطال.. تعادل دراماتيكي بين تشيلسي وأياكس.. و«ريمونتادا» انتر ودورتموند

شهدت عدد من الملاعب الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، مباريات قوية ومثيرة انتهت بعض منها بنهايات دراماتيكية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أبرز تلك المباريات بروسيا دورتموند وإنتر ميلان، وأياكس وتشيلسي.

المجموعة الخامسة

نجح ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز على ضيفه جينك البلجيكي بنتيجة هدفين لهدف.

تكن لاعب ليفربول فينالدوم من إحراز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 14، قبل أن يعادل النتيجة مبوانا ساماتا لفريق جينك في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، تمكن اوكسلاد تشامبرلين من إحراز الهدف الثاني لليفربول بصناعة من نجم منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل نابولي الإيطالي مع ضيفه ريد بول سالزبرج النمساوي بهدف لمثله.

تقدم براوت هالاند لسالزبرج في الدقيقة 11، قبل أن يعادل النتيجة لفريق نابولي لاعبه هيرفينج لوزانو في الدقيقة 44.

وبهذه النتائج، يتصدر ليفربول مجموعته برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني فريق نابولي بثماني نقاط، بينما يحتل ريد بول سالزبرج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموعة فريق جينك برصيد نقطة واحدة فقط.

المجموعة السادسة

تعادل برشلونة الإسباني مع فريق سلافيا براج التشيكي بدون أهداف، في مباراة شهدت أداءاً سيئاً من جانب الفريق الكتالوني على الرغم من خوضه المباراة على ملعبه ووسط جماهيره بالكامب نو.

وفي المجموعة نفسها، قلب بوروسيا دورتموند الألماني الطاولة على فريق انتر ميلان الإيطالي في مباراة ماراثونية.

تقدم انتر بهدفين في الشوط الأول عن طريق لاوتارو مارتينيو وماتياس فيتشينو في الدقيقتين 5 و 40.

وفي الشوط الثاني اختلف الحال تماما، حيث أحرز الدولي المغربي أشرف حكيمي الهدف الأول لدورتموند مقلصاً الفارق في الدقيقة 51.

وأحرز جوليان براندت الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 64، قبل أن يحرز أشرف حكيمي الهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 77.

وبهذه النتائج يظل برشلونة متصدراً جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط، ويلاحقه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويأتي انتر ميلان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يحتل سلافيا براج المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط.

المجموعة السابعة

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نجح ليون الفرنسي في تحقيق الفوز بملعبه على فريق بنفيكا البرتغايل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز أهدف ليون الثلاثة كل من يواكيم أندرسن، وممفيس ديباي، وبيرتران تراوري في الدقائق 5 و 31 و 89.

فيما أحرز هدف بنفيكا الوحيد هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 78.

وفي المجموعة ذاتها، حقق لايبزج الألماني فوزاً هاماً خارج ملعبه على فريق زينيت الروسي بهدفين نظيفين.

سجل أهداف لايبزج كل من ديجو ديمي ومارسيل سياتزير في الدقيقتين 45 و 63.

وبهذا النتائج يحتل لايبزج صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه ليون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويأتي زينيت الروسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يأتي بنفيكا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثامنة

حقق فالنسيا الإسباني فوزاً كبيراً على ضيفه ليل الفرنسي بأربعة أهداف لهدف.

أرحز أهدف فالنسيا كل من داني باريخو، وجابرييل دوس سانتوس (هدف بالخطا)، وجوفري كوندوجبيا، وفيران توريس في الدقائق 66 و 83 و 84 و 90.

وأحرز هدف ليل الوحيد فيكتور أوسمين في الدقيقة 25.

وفي المجموعة ذاتها، شهد ملعب ستامفورد بريدج في لندن مواجهة دراماتيكية قوية بين تشيلسي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، حيث تعادل الفريقان بأربعة أهدف لمثلهم.

تقدم تامي ابراهام لأياكس في الدقيقة الثانية، قبل أن يعدل النتيجة جورجينيو بعدها بدقيقتين فقط في الدقيقة الرابعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح كل من كوينسي برومس وكيبا اريزابلاجا من إحراز هدفين لفريق أياكس في الدقيقتين 20 و 35.

وفي الشوط الثاني، عزز فان دي بيك التقدم لأياكس بهدف رابع في الدقيقة 55، وقلص سيزار أزبليكويتا الفارق بإحرازه الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 63، قبل أن يحرز جورجينيو مرة أخرى هدف التعادل في الدقيقة 71

وبعدها بثلاث دقائق، تمكن ريس جيمس من إحراز الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 74.

وبهذه النتائج، يتقاسم أياكس وتشيلسي وفالنسيا صدارة مجموعتهم برصيد 7 نقاط، فيما يأتي ليل في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.