برشلونة يتعثر و"ريمونتادا" لتشلسي ودورتموند









اسماء السيد - تابع برشلونة الاسباني تعثره واقترب ليفربول الانكليزي حامل اللقب من التأهل الى دور الـ16 في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، فيما قلب تشلسي الانكليزي تأخره 1-4 أمام اياكس امستردام الهولندي الى تعادل مجنون، ومثله فعل بوروسيا دورتموند الالماني الفائز على انتر الايطالي.

وأكمل برشلونة مستوياته الباهتة وسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي، لكنه بقي متصدرا للمجموعة السادسة بثماني نقاط، فيما تقلصت صدارته من ثلاث نقاط الى نقطة امام دورتموند المنفرد بالوصافة.

وفشل برشلونة في مصالحة جماهيره بعد خسارته السبت أمام ليفانتي المتواضع 1-3 في الدوري الذي يتصدره. واقر مدربه ارنستو فالفيردي ان فريقه اصبح تحت الضغط "لم نكن مقنعين السبت واليوم ايضا، وندرك ان الضغط كبير على الفريق. يجب ان نقوم بالرد".

وبرغم تعادله، عزز برشلونة رقمه القياسي بعدم خسارته في آخر 34 مباراة على ارضه في دوري الابطال منذ ايلول/سبتمبر 2013، بواقع 30 انتصارا و4 تعادلات.

بدوره، قال مدرب سلافيا يندريش تربيشوفسكي "بعد واحدة من مبارياتنا السابقة، قلت اننا لم نكن محظوظين وآمل في فك النحس. اعتقد ان هذا الامر تحقق اليوم: لعب (الحارس) أوندري كولار بشكل رائع، وأفلتنا من وضعيات أخرى. هذه نتيجة رائعة لكن من الضروري القول اننا كنا محظوظين".

وفي ظل غياب الاوروغوياني لويس سواريز، دفع فالفيردي بالفرنسي عثماني ديمبيلي الى جانب مواطنه انطوان غريزمان والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، فيما استبعد لاعب الوسط البرازيلي ارثر.

وبدا سلافيا براغ خطيرا في الشوط الاول من دون عقدة نقص وحصل على ست ركنيات، فيما بدت صفوف برشلونة غير منظمة وقادرة على فرض اسلوبها.

وكانت أجمل وأخطر فرص الشوط عندما انطلق ميسي قبل خط منتصف الملعب مستلما تمريرة التشيلي ارتورو فيدال، فتجاوز الدفاع وأطلق تسديدة صاروخية هزت عارضة مرمى سلافيا براغ (35).

وفي المجموعة عينها، كان انتر في طريقه لتحقيق فوز ثان تواليا على بوروسيا دورتموند بعد الاول بهدفين نظيفين، وذلك لتقدمه 2-صفر في الشوط الاول.

وجاء الشوط الاول مميزا لانتر على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، انهاه متقدما بهدفي المتألق الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (5)، والاوروغوياني ماتياس فيسينو (40).

لكن في الشوط الثاني انقلبت الادوار ودفع لاعبو المدرب انتونيو كونتي ثمن ارهاقهم، فانقض دورتموند الغائب عنه نجمه ماركو رويس المصاب وسجل ثلاثية عبر المغربي الشاب اشرف حكيمي المعار من ريال مدريد الاسباني (51 و 77) والدولي يوليان براندت (64).

قال حكيمي "كنا نحتاج الى الايمان بمقدراتنا. هذا يحفزنا خصوصا لمباراة بايرن المقبلة في الدوري. وان نؤمن بانفسنا وتقديم شيئ كبير هذا الموسم".

ملخص مباراة برشلونة وسلافيا براغ:

ملخص مباراة دورتموند وإنتر:

ليفربول يضع قدما في دور الـ 16 ونابولي يفشل في الحسم

وضع ليفربول الانكليزي حامل اللقب قدما في دور الـ 16 بفوزه على غنك البلجيكي 2-1 وانتزع صدارة المجموعة الخامسة من المتصدر السابق نابولي الايطالي الذي فشل في حسم بطاقة التأهل بتعادله مع سالزبورغ النمسوي 1-1 الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده الى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة، متقدما بفارق نقطة عن نابولي الذي يستضيفه في 27 من الشهر الحالي على قمة المجموعة، وخمس نقاط عن سالزبورغ في المركز الثالث، فيما يتذيل غنك قاع الترتيب برصيد نقطة من تعادل.

على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول، حصد فريق "الحمر" العلامة الكاملة من مواجهتيه امام غنك بعدما كان فاز عليه في الذهاب 4-1، وضمن بشكل كبير مكانا في الدور المقبل.

وخاض ليفربول المباراة على خلفية تصدره المتواصل للدوري الإنكليزي بفارق ست نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، لاسيما بعد فوز كل منهما بصعوبة في المرحلة الحادية عشرة السبت بنتيجة 2-1 على أستون فيلا، وسيتي على ساوثمبتون.

وحافظ ليفربول أمام غنك على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الـ 24 الاخيرة على ارضه، حيث حقق 18 فوزا مقابل ستة تعادلات. علما أن آخر هزيمة له على "أنفيلد رود" تعود إلى تشرين الاول/ أكتوبر 2014 أمام ريال مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة في المسابقة القارية.

افتتح حامل اللقب التسجيل بعد تمريرة عرضية من جيمس ميلنر وتسديدة من الهولندي جورجينيو فينالدوم في شباك الحارس غايتان كوك (14).

وعادل الفريق الضيف بفضل التنزاني مبوانا علي ساماتا مستغلا ركنية حولها برأسه قوية في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر (40).

بدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة فعاد الى سكة التسجيل بفضل تمريرة من المصري محمد صلاح داخل المنطقة تلقفها أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين ودار حول نفسه وسددها ارضية في الشباك (53).

ملخص مباراة ليفربول وغنك:

-تعادل مخيب لنابولي-

وعاد نابولي بتعادل مخيب على ارضه امام سالزبورغ النمسوي 1-1 وفشل في حسم بطاقة التأهل.

وتكررت معاناة الفريق الايطالي أمام خصمه النمسوي الذي عانده في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه 3-2، فلم تكن مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سهلة، لاسيما وأنه يمر في فترة غير متوازنة في الدوري المحلي إذ لم يتمكن قبل استحقاقه الاوروبي من الفوز سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة كانت السبت في المرحلة الحادية عشرة أمام روما 1-2.

تقدم الفريق الضيف بعد 11 دقيقة من صافرة البداية من ركلة جزاء نفذها مهاجمه الشاب النروجي إيرلينغ بروت هالاند، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 7 أهداف في أربع مباريات.

ورد نابولي بتسديدة ارضية من خارج المنطقة للمكسيكي هيرفينغ لوزانو فشل الحارس البرازيلي كارلوس ميغيل كورونيل في صدها (40).

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وتناوب الفريقان على اهدار الفرص في الشوط الثاني من دون أن يتمكنا من تغيير النتيجة.

ملخص مباراة نابولي وسالزبورغ:

تعادل مجنون بين تشلسي وأياكس

قلب تشلسي الانكليزي تأخره 1-4 الى تعادل دراماتيكي مع ضيفه اياكس امستردام 4-4 مستفيدا من طرد لاعبين لخصمه في آخر ثلث ساعة، الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وكان أياكس في طريقه الى قطع شوط كبير من أجل التأهل إلى دور الـ16 والثأر لخسارته ذهابا من تشلسي، لكن نهاية المباراة جاءت دراماتيكية مثيرة وانتهت باقتسام النقطتين.

ورفع اياكس الذي حقق انجازا كبيرا الموسم الماضي ببلوغه نصف النهائي رصيده الى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشلسي الثاني وفالنسيا الاسباني الفائز في الدقائق الاخيرة على ضيفه ليل الفرنسي 4-1.

تشلسي المتألق راهنا بفوزه ثماني مرات في آخر تسع مباريات مرتقيا الى المركز الرابع في الدوري المحلي، صدم باكرا من قبل ضيفه الهولندي المتوج اربع مرات بلقب المسابقة. بكر أياكس بافتتاح التسجيل عبر كوينسي بروميس الذي ارتدت كرته من هداف تشلسي تامي ابراهام عن طريق الخطأ (2).

انتعش جمهور ملعب "ستامفورد بريدج" بعد معادلة من ركلة جزاء ترجمها الايطالي جورجينيو في شباك الكاميروني أندريه أونانا، وذلك بعد خطأ من جويل فيلتمان على الاميركي كريستيان بوليسيتش (4).

لكن اياكس استعاد تقدمه بتمريرة بعيدة متقنة من المغربي حكيم زياش الى بروميس الذي هز الشباك (20).

وفي لقطة اسكتت جماهير الملعب اللندني، ارتدت ضربة حرة من زاوية ضيقة بعيدة لزياش من وجه الحارس كيبا اريسابالاغا الى الشباك هدفا هولنديا ثالثا (35).

حاول لاعبو المدرب فرانك لامبارد انقاذ مباراتهم في الشوط الثاني، لكنهم تعرضوا لصفعة رابعة عبر لاعب الوسط دوني فان دي بيك بعد تمريرة ايضا من المتألق زياش (55).

لكن ما حصل في آخر نصف ساعة يفوق الوصف، اذ قلص القائد الاسباني لتشلسي سيزار اسبيلبيكويتا الفارق في الدقيقة 63 متابعا تسديدة ابراهام.

ومن هجمة تالية، طرد مدافعا اياكس دالي بليند وجويل فيلتمان بعد خطأ ولمسة يد وحصل تشلسي على ركلة جزاء ثانية ترجمها كما في الاولى جورجينيو (71).

دفع مدرب اياكس اريك تن هاغ بالمكسيكي ادسون الفاريز وبير شورز (19 عاما) بدلا من زياش والبرازيلي دافيد نيريس لتغطية دفاعه المكشوف اثر حالتي الطرد.

لكن اياكس تابع انهياره ومنيت شباكه بهدف رابع عبر الظهير الشاب ريس جيمس بعد ركنية ورأسية من المدافع الفرنسي كورت زوما ارتدت من العارضة (74)، لتنتهي المباراة 4-4.

وفي المباراة الثانية، فاز فالنسيا على ضيفه ليل 4-1 مسجلا ثلاثة اهداف في آخر ثماني دقائق.

سجل للفائز دانيال باريخو (66) والفرنسي اداما سوماورو (82 خطأ في مرمى فريقه) وجوفري كوندوغبيا من جمهورية افريقيا الوسطى (84) وفيران توريس (90)، ولليل النيجيري فيكتور اوسيمهين (25).

ملخص مباراة تشلسي وأياكس:

ملخص مباراة فالنسيا وليل:

لايبزيغ يهزم زينيت ويقترب من التأهل

اقترب لايبزيغ الالماني من التأهل للمرة الاولى في تاريخه الى دور الـ 16 بفوزه على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي بنتيجة 2-صفر الثلاثاء، ضمن اطار منافسات المرحلة الرابعة للمجموعة السابعة من دوري أبطال اوروبا.

وافتتح لايبزيغ التسجيل عبر قائده دييغو ديمي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (45+5)، واضاف النمسوي مارسيل سابيتسر الهدف الثاني (63).

وتصدر رجال المدرب يوليان ناغلسمان المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، وتقدموا بفارق نقطتين عن ليون الفرنسي الفائز 3-1 على ضيفه بنفيكا البرتغالي الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الاخير، متأخرا بفارق نقطة عن زينيت سان بطرسبرغ الثالث.

وألحق ليون بضيفه بنفيكا خسارته الثالثة هذا الموسم في المسابقة القارية معززا آماله بالتأهل الى الدور المقبل.

افتتح رجال المدرب رودي غارسيا في الدقيقة الرابعة من صافرة البداية بفضل الدنماركي يواكيم أندرسن، فيما أضاف الهولندي المهاجم ممفيس ديباي الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من حسام عوار (33)، مسجلا هدفه الرابع في أربع مباريات في المسابقة القارية.

وقلص بنفيكا النتيجة عبر البديل السويسري حارس سيفيروفيتش بعدما روض الكرة بصدره وسدد بيساره (76)، مسجلا هدفه الثاني في المسابقة الاوروبية.

وأعاد ليون توسيع الفارق بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة يسارية من البوركينابي برتران تراوري (89).

ملخص مباراة لايبزيغ وزينيت:

ملخص مباراة ليون وبنفيكا: