شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يصل القاهرة ويخوض مباريتان أمام فريق حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق طنطا بقيادة أيمن المزين الى مدينة القاهرة عقب المران الذى خضع له اللاعبين عصر أمس على ملعب طنطا وذلك أستعدادا لخوض مباريتان وديتان أمام فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى اليوم .

ويخوض الفريقان المباريتان فى يوم واحد فقط حيث تقام المباراة الاولى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بينما يخوض المباراة الثانية فى الساعة 3 عصرا على ملعب الفندق التى يقيم فيه حرس الحدود .

واستطاع فريق طنطا تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري العام، ويحتل حاليا المركز الـ12 فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، كان طنطا قد تأهل لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم برفقة أسوان وإف سي مصر.