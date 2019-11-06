- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة: نتظر تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك لإتخاذ القرار المناسب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، بيان رسمي، يعلق علي أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر بكأس مصر والتي أقيمت أمس علي صالة النادي الأهلي.
وجاء نص البيان علي صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي: تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة.
وشهدت مباراة قمة السلة اشتباك بين جماهير الناديين وكذلك الأجهزة الفنية واللاعبين ما أدى إلى أعمال شغب واشتباكات داخل صالة الملك عبد الله بمقر النادى الأهلى بالجزيرة.
وكان اتحاد السلة قد أعتمد فوز الأهلى على الزمالك فى منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر .
بيان السلة
أصدر اتحاد السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، بيان رسمي، يعلق علي أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر بكأس مصر والتي أقيمت أمس علي صالة النادي الأهلي.
وجاء نص البيان علي صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي: تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة: نتظر تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك لإتخاذ القرار المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.