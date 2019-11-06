اتحاد السلة: نتظر تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك لإتخاذ القرار المناسب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، بيان رسمي، يعلق علي أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر بكأس مصر والتي أقيمت أمس علي صالة النادي الأهلي.

وجاء نص البيان علي صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي: تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة.