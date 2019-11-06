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الأوليمبى يتمسك باستمرار أحمد الكأس مديرا فنيا للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو الأوليمبى برئاسة طارق السيد باستمرار احمد الكأس على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة .

 

كان فريق الأوليمبى قد خسر عصر أمس أمام دمنهور بهدف نظيف وهو ما جمد رصيده عند صفر من النقاط فى المركز الأخير فى المجموعة .

 

وقد قام طارق السيد بمبادرة عقب نهاية اللقاء بعقد جلسة سريعة مع احمد الكأس واثنائه عن اى تفكير فى الرحيل عن الفريق الكروى خاصة وأن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى.

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