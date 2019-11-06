شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يتمسك باستمرار أحمد الكأس مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر
وقد قام طارق السيد بمبادرة عقب نهاية اللقاء بعقد جلسة سريعة مع احمد الكأس واثنائه عن اى تفكير فى الرحيل عن الفريق الكروى خاصة وأن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى.
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