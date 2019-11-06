شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: لاعبو بيراميدز خارج معسكر نوفمبر بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، أنه لن يتم ضم لاعبى بيراميدز فى المعسكر الحالى وأن قبول اعتذارهم جاء على المعسكر بالكامل.

ويستعد المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون، حيث قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، استدعاء كريم طارق لاعب طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلى بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به للانضمام لمعسكر الفريق الوطنى المقام حاليا ببرج العرب، وذلك بعد اعتذار نادى بيراميدز بإرسال لاعبيه فى الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقى الأندية، واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.

وأكد مسئولو المنتخب، أن سباعى بيراميدز لن ينضم فى موعد الأجندة الدولية يوم 11 نوفمبر الجارى كما يتردد وأن قبول اعتذارهم جاء على المعسكر بالكامل، فر قرار تربوى من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.

كان البدرى قد اختار البدرى 32 لاعبا للمعسكر هم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، رجب بكار (بيراميدز) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمد حمدى (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى) عمر جابر (بيراميدز)، عبد الله السعيد (بيراميدز) محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسى (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) أحمد جمعة (المصرى)، أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).