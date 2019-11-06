شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن عن طرح تذاكر مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الاليكترونى https://tzkarati.com/ .

ونشرت الشركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر، "برومو" ترويجي لكيفية الحصول على تذاكر المباريات، داعية الجماهير للإسراع فى حجز تذاكر البطولة والعودة من جديد للتشجيع من المدرجات.

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وتحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام، وتضم مجموعة مصر كلا من غانا والكاميرون ومالي.

اقترب حلم الأولمبياد وتعالت معه أحلام الجماهير المصرية بعودة منتخبنا للمنافسة فى العرس الأولمبي بعد غياب 8 سنوات منذ آخر تمثيل في 2012، ويتحقق هذا من خلال تجاوز محطة التصفيات الأفريقية المؤهلة لطوكيو 2020.