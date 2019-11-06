شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا لـ"Time sport": كنت أتمنى اللعب للأهلى وحملت أشارة قيادة الفراعنة مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر السابق أنه كان يتمنى اللعب لفريق الأهلى لمدة موسم واحد فقط قبل إعتزال كرة القدم وذلك رغبة لديه فى التواجد داخل القلعة الحمراء لاعبا كما أنه مشجعاً للفريق . أوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "Time sport"، قائلا: "أن لاعبى منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 98 عملوا عمال غرف ملابس بأمر من محمود الجوهرى المدير الفنى وذلك لتحمل المسئولية". وعلق عبد الظاهر السقا على أزمة أشارة قيادة منتخب مصر، قائلاً: "لم أحمل قيادة منتخب الفراعنة إلا مرتين فقط وهذا بسبب تواجد أحمد حسن الأكبر سنا وقتها و بصفته الأقدم".

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