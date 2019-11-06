كاف يفسخ تعاقده مع "لاجاردير" الفرنسية.. والشركة تشجب رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء تعاقده مع شركة "لاجاردير" الفرنسية المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف.

وذكر موقع "insideworldfootball" أن كاف عقد عدة اجتماعات ليستقر على إخطار شركة "لاجاردير" بإنهاء التعاقد معها بأثر فوري.

وكان العقد بين الطرفين ساريا حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكي.

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من جانبه، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن شركة "لاجاردير" اعتبرت هذا الأمر "غير قانوني" وعارضت هذا القرار بشدة: "لا شيء يمكن أن يبرر إنهاء العقد وأن يسري القرار بشكل فوري".

وأضافت الشركة الفرنسية: "لا يوجد سبب لإلغاء الاتفاق بالقرار الصادر من قبل لجنة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)".

وأتمت "لاجاردير" بيانها الرسمي قائلة: "ندعو الكاف بتبني موقف معقول في أقرب وقت ممكن، والوفاء بتعاقداته والتزاماته".