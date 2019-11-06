بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في فوز ليفربول أمام جينك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صنع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفا في انتصار فريقه أمام جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.

وانتزع ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بتغلبه على ضيفه جينك البلجيكي 2 / 1 في الجولة الرابعة.

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وفي الدقيقة 39 أهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما مرر أوريجي كرة طولية له فشل ديواست لاعب جينك في التعامل معها ليستلمها الدولي المصري خارج منطقة الجزاء ولكنه تسرع وسدد الكرة لتذهب بعيدا عن المرمى.

وأسفرت هجمات ليفربول المتتالية عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عندما استلم صلاح الكرة على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى تشامبرلين الذي دخل بها منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية على يسار الحارس كوكي.

وفي الدقيقة 59 أهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثالث لليفربول عندما وصلت إليه الكرة على حدود منطقة جزاء جينك ودخل بها وسدد كرة ضعيفة وصلت سهلة للحارس.