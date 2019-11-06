محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
صنع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفا في انتصار فريقه أمام جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.
وانتزع ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بتغلبه على ضيفه جينك البلجيكي 2 / 1 في الجولة الرابعة.
وفي الدقيقة 39 أهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما مرر أوريجي كرة طولية له فشل ديواست لاعب جينك في التعامل معها ليستلمها الدولي المصري خارج منطقة الجزاء ولكنه تسرع وسدد الكرة لتذهب بعيدا عن المرمى.
وأسفرت هجمات ليفربول المتتالية عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عندما استلم صلاح الكرة على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى تشامبرلين الذي دخل بها منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية على يسار الحارس كوكي.
وفي الدقيقة 59 أهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثالث لليفربول عندما وصلت إليه الكرة على حدود منطقة جزاء جينك ودخل بها وسدد كرة ضعيفة وصلت سهلة للحارس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في فوز ليفربول أمام جينك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.