بيراميدز: جهاز المنتخب يريد بطولة زائفة.. هل رحيل البدري عنا سبب الأزمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن هناك ما وصفه بـ"الأمور الغريبة" التي تحدث من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر تجاه فريقه ولاعبيه.

وأشار عيد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه حاول الاتصال بحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لكن الأخير لم يقم بالرد عليه منذ عدة أيام.

وقال المدير التنفيذي لبيراميدز: "هناك أمور غريبة تحدث، لا نعلم سبب ما يحدث معنا ومع لاعبينا سواء من اتحاد الكرة أو من الجهاز الفني للمنتخب".

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وأكمل: "الجهاز الفني للمنتخب رفض الجلوس في مقصورة الملعب عندما حضر لقاء بيراميدز مع سموحة، وهو تصرف غريب".

وأضاف: "حسام البدري رحل عن بيراميدز بصورة محترمة، ولكن هل رحيله هذا له دور فيما حدث حاليًا مع لاعبي الفريق؟".

وأوضح: "الجهاز الفني للمنتخب يريد بطولة زائفة على حساب بيراميدز، وهذا غير مقبول، ليس هناك حالة عناد من جانبنا، مستحيل أن نفعلها مع منتخب مصر".

واختتم: "جميع اللاعبين الذين تم استدعاءهم لمنتخب مصر تم التنسيق مع أنديتهم لتحديد موعد انضمامهم للمعسكر، ما عدا بيراميدز، قمت بالاتصال بالبدري منذ أربعة أيام ولم يرد عليّ".