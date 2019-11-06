"سنتقدم بشكوى".. أول تعليق للأهلي على أزمة قمة السلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- جهاد عرابي:

أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن انفعال مدرب الزمالك لكرة السلة وتجاوزته غير المقبولة تسببت في أحداث المباراة وتوتر لاعبي الزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر بنتيجة 92-80.

وشهدت المباراة أحداث مؤسفة بعد نهايتها واشتباكات بين لاعبي الفريقين، وأثناء المباراة قام مدرب الزمالك بسحب لاعبيه 3 مرات اعتراضا على حضور جماهير الأهلي.

وقال سراج في تصريحات لـ"الخليج 365" "توتر لاعبو الزمالك وكل ما حدث سببه الأساسي من البداية تصرفات المدير الفني غير المسؤولة أثناء وبعد المبارة تجاه مجلس ادارة الأهلي المتواجدين بالمقصورة وجماهيره".

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وأكمل "المباراة توقفت 3 مرات، في السابق تكرر هذا الأمر في مباريات للأهلي بصالة الزمالك ولم نفعل تلك الأمور".

وشدد :هذا ما كنت اقصده في ندوة نبذ التعصب بمنتدى إعلام مصر، الخطر الأكبر يأتي من المسؤوليين وما قولته تجسد من مسؤول للاسف".

واختتم "سيتم مراجعة جميع الصور والفيديوهات المتعلقة بالأحداث، وسنتقدم بشكوى لاتحاد كرة السلة، أحد اللاعبين قام بإلقاء زجاجه تجاه الجماهير كادت تٌصيب مشجعة من الأهلي".