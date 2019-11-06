رغم موافقة بيراميدز.. البدري يضم طارق وأشرف لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري الثنائي كريم طارق لاعب طلائع الجيش وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به للانضمام لمعسكر الفريق الوطني.
وعلل بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة المصري مساء اليوم الثلاثاء، الاستدعاء باعتذار نادي بيراميدز عن إرسال لاعبيه في الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية واكتفى الجهاز الفني بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليًا بالمعسكر.
نادي بيراميدز قد أعلن في بيان رسمي إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب يوم غد الأربعاء الموافق 6 نوفمبر بعدما اعترض على كون الوقت الذي طلب به منتخب مصر استدعاء اللاعبين مبكر جدًا.
وانطلق معسكر المنتخب المصري اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من الشهر الجاري ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
يُذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا في السابع من الشهر الجاري قبل أن يستقر حسام البدري على القائمة النهائية للمنتخب والتي ستشمل خوض المباراتين.
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