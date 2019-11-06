لماذا أصبح رمضان صبحي "تريند" على تويتر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أصبح وسم يحمل اسم لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، رمضان صبحي، في صدارة وسوم تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، رغم عدم وجود مباراة لفريقه أو إدلائه بأي تصريح.. فلماذا أصبح اسمه "ترينديج"؟

الأهلي فاز مساء اليوم على نظيره الزمالك ولكن ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة السلة بنتيجة 29 -80.. لازالت تتساءل عن علاقة رمضان صبحي بذلك؟.. لاعب سلة الأهلي إيهاب أمين راوغ نظيره في الزمالك مصطفى مشعل بطريقة "الكوبري" وهي اللقطة التي أثارت غضب فريق الزمالك ودخل في مشاجرات مع نظرائهم من الأهلي.

Advertisements

جمهور الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي قارنوا بين مراوغة إيهاب أمين لنظيره في الزمالك بمباراة السلة بمشهد وقوف رمضان صبحي على الكرة خلال مواجهة الزمالك في كأس السوبر والتي أدت لاشتباكات بين لاعبي الفريق داخل الملعب أيضًا.

ربط جمهور الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بين ما فعله إيهاب أمين في دور الـ 16 من كأس مصر للسلة وما فعله رمضان صبحي في السوبر المصري لكرة القدم، أدى لتواجد اسم الأخير في صدارة الوسوم بمنصة تويتر بأكثر من 2500 تغريدة منذ نهاية المباراة حتى كتابة هذه السطور.

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك في سوبر كرة القدم، أقيمت في أكتوبر 2015 بدولة الإمارات؛ حيث انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.