اتحاد السلة : ننتظر تقرير المراقب لحسم الجدل فى لقاء "القمة"

تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة. دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة. ويأتى ذلك بشان الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة، التى أقيمت أمس، بين الفريقين خلال شوطها الرابع بين لاعبي الفريقان.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الأهلي علي الزمالك 92/80.

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