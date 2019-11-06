شوقي غريب ورمضان صبحي يعقدان مؤتمرا صحفيا صباح الخميس

يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ورمضان صبحي قائد الفراعنة، مؤتمرًا صحفيًا صباح غدٍ الخميس قبل مواجهة المنتخب ومالي بعد غدٍ في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

كما يعقد المدير الفني لمنتخب مالي، وفقًا للعرف السائد في بطولات أفريقيا قبل المواجهات حيث يعقد المديران الفنيان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن كل ما يخص المباراة. المنتخب ومالي بعد غدٍ في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.كما يعقد المدير الفني لمنتخب مالي، وفقًا للعرف السائد في بطولات أفريقيا قبل المواجهات حيث يعقد المديران الفنيان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن كل ما يخص المباراة.

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