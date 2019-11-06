مجموعة ليفربول..نابولي يسقط في فخ التعادل أمام سالزبورج بدوري الأبطال

سقط نابولي في فخ التعادل أمام ريد بول سالزبورج ، بنتيجة 1-1، على ملعبه "سان باولو"، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل الشاب المتألق هولاند هدف التقدم لسالزبورج، في الدقيقة 11، عبر ركلة جزاء، قبل أن يسجل لوزانو لاعب نابولي هدف التعادل في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني، بينما رفع سالزبورج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث. أوروبا.سجل الشاب المتألق هولاند هدف التقدم لسالزبورج، في الدقيقة 11، عبر ركلة جزاء، قبل أن يسجل لوزانو لاعب نابولي هدف التعادل في الدقيقة 43.بتلك النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني، بينما رفع سالزبورج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

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