جماهير الأهلي عن إيهاب أمين: رمضان صبحي كرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب نظيره فريق الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأحمر بالجزيرة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

شهدت بداية المباراة تفوقًا وسيطرة للاعبي الأهلي الذي تقدم في النتيجة بفضل تحركات إبراهيم الجمال وتألق رامي جنيدي وايهاب آمين وأحمد إسماعيل

وثلاثيات الأمريكي أليكس يونج، وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٩٢-٨٠.‎

وشهدت المباراة اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأهلي والزمالك بسبب قيام اللاعب إيهاب أمين، بمراوغة أحد لاعبي الفريق الأبيض في نهاية الفترة الرابعة.

وعقب المباراة انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمراوغة إمين، وتم تدشين هاشتاج باسمه.

وجاء في حساب ألعاب صالات الأهلي: "قولهم إيهاب أمين بيخافوا منه".

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كما قال كبير البيت: "هيئة الطرق والكبارى تطلب شراء حق الاختراع من لاعب الاهلى ايهاب أمين".

أما يوسف حسن، فعلق "رمضان صبحي كرة السلة".

أما سعيد محمد، فقال "لا وبيضحك عادي كده، يا ساتر علي الافترا، قلبك جامد جاحد ، رفقا بهم".

وقالت مكتئبة، "خد قلبي والله خلاص إيهاب أمين"، أما المشجعة حمادة هلال، "كله دا ولسه ف جاي كتير".

وأخيرًا يوسف الأهلاوي، "الأهلى إلى دور ال٨ كاس مصر باسكت".