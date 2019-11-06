دوري الأبطال.. تشيلسي يتعادل مع أياكس في مباراة مثيرة

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه أياكس امستردام الهولندي بأربعة أهداف لكلا الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل حارس مرمى تشيلسي كيبا وزميله تامي آبراهام هدفين عكسيين لصالح أياكس في الدقيقتين 2، 35، ثم أضاف بروميس وفان دي بيك هدفان آخران لصالح أياكس في الدقيقتين 20، 55.

فيما سجل جورجينو هدفين لصالح تشيلسي من ركلتي جزاء، ثم أضاف أزبيليكونتا وجيميس هدفان آخران لصالح البلوز في الدقيقتين 63، 74.

واشتعلت مباراة أياكس امستردام الهولندي مع مستضيفه تشيلسي الإنجليزي، بعد أن قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء لثنائي دفاع أياكس، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ستامببريدج،في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بعد أن قرر حكم المباراة طرد ثنائي دفاع أياكس بيلند وفيلتمان في الدقيقة 68 من عمر المباراة واحتساب ركلة جزاء لصالح تشيلسي لتنقلب النتيجة ويتعادل تشيلسي على إثر النقص العددي في صفوف أياكس.

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وسط تشيلسي بينا أشهر البطاقة الصفراء لـ فيلتمان بعد لمسة يد قبل أن يعترض الأخير ليشهر البطاقة الحمراء ويحتسب ركلة جزاء لصالح تشيلسي.

بهذه النتيجة يتصدر أياكس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط متساويًا مع تشيلسي وفالنسيا الذان يأتيان في المركزين الثاني والثالث بنفس عدد النقاط.