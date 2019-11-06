دوري الأبطال.. بوروسيا دورتموند يقلب الطاولة على إنتر ميلان بثلاثية

قلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الطاولة على إنتر ميلان الإيطالي بعد تغلبه بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
بارد إنتر ميلان بالتهديف بثنائية عن طريق لاعبيه لاتارو ميرتينيز وفيتشينو في الدقيقتين 5، 40 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يقلب بوروسيا دورتموند الطاولة بتسجيله ثلاثية في الشوط الثاني بواقع هدفينللمغربي أشرف حكيمي وهدف لـ جوليان براندت في الدقائق 51، 64، 77.
بهذه النتيجة يصعد بوروسيا دورتموند إلى وصافة ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن برشلونة متصدر المجموعة، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
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