ليفربول يفوز على جينك بدوري الأبطال ويتصدر مجموعته

فاز ليفربول على نظيره جينك، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
افتتح جورجينهو فينالدوم التسجيل في الدقيقة 14، بعد عرضية من جيمس ميلنر، ليخطفها فينالدوم من بين اللاعبين، ويسجلها داخل الشباك، ثم سجل علي ساماتا مهاجم جينك هدف التعادل في الدقيقة 41 بعدما استقبل ركلة ركنية
بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين تذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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دخل ليفربول تشكيل المباراة بتشكيل مكون
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ملينر
في الوسط: فابينيو، فينالدوم، نابي كيتا
في الهجوم: تشامبرلين، ديفوك أوريجي، محمد صلاح
وشهد تشكيل الريدز تواجد ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في بداية المباراة، وجاءت مقاعد البدلاء كالأتي، أدريان، ديان لوفرين، فيرمينو، ماني، لالانا، جونز، روبرتسون.
أشرك يورجن كلوب المدير الفني للريدز، خلال المباراة كلا من: روبرتسون بدلًا من نابي كيتا، وفيرمينو بدلًا من ديفوك أوريجي، وماني بدلًا من تشامبرلين.
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