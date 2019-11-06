ليفربول يفوز على جينك بدوري الأبطال ويتصدر مجموعته

فاز ليفربول على نظيره جينك، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح جورجينهو فينالدوم التسجيل في الدقيقة 14، بعد عرضية من جيمس ميلنر، ليخطفها فينالدوم من بين اللاعبين، ويسجلها داخل الشباك، ثم سجل علي ساماتا مهاجم جينك هدف التعادل في الدقيقة 41 بعدما استقبل ركلة ركنية

برأسية قوية سكنت مرمى ليفربول، قبل أن يسجل تشامبرلين هدف التقدم لليفربول، في الدقيقة 53، بصناعة محمد صلاح.بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين تذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.



دخل ليفربول تشكيل المباراة بتشكيل مكون

في حراسة المرمى: أليسون بيكرفي الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ملينرفي الوسط: فابينيو، فينالدوم، نابي كيتافي الهجوم: تشامبرلين، ديفوك أوريجي، محمد صلاحوشهد تشكيل الريدز تواجد ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في بداية المباراة، وجاءت مقاعد البدلاء كالأتي، أدريان، ديان لوفرين، فيرمينو، ماني، لالانا، جونز، روبرتسون.

أشرك يورجن كلوب المدير الفني للريدز، خلال المباراة كلا من: روبرتسون بدلًا من نابي كيتا، وفيرمينو بدلًا من ديفوك أوريجي، وماني بدلًا من تشامبرلين.