بعد تأخره بنتيجة 4-1.. تشيلسي يعود بالنتيجة ويسجل الهدف الرابع في أجواء جنونية

سجل تشيلسي أمام أياكس، هدف التعادل، لتصبح النتيجة 4-4 لكلا الفريقين، بعد تأخر البلوز في النتيجة بـ 4-1، في أجواء جنونية خلال اللقاء، الذي يجمعهما، على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كان البلوز متأخرًا خلال المباراة

بنتيجة 4-1، قبل أن يقلب النتيجة سريعًا ويسجل 3 أهداف في عشر دقائق، حيث سجل أزبيليكويتا الهدف الثاني في الدقيقة 63، ثم سجل جورجينهو الهدف الثالث في الدقيقة 71، عبر ركلة جزاء، بعدما طرد حكم المباراة لاعبين من أياكس، مدافعي الفريق، داني بليند، وفيلتمان، ليصبح أياكس دون مدافعين.

ثم سجل تشيلسي بعدها بـ3 دقائق هدف التعادل في سيناريو جنوني للمباراة، عبر لاعبها الشاب ريس جيمس.

شهد اللقاء تسجيل تشيلسي أيضًا هدف التقدم "الخامس" عبر أزبيليكويتا، لكن حكم اللقاء ألغاءه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.