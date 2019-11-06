أهداف تشيلسي وأياكس في دوري أبطال أوروبا

في واحدة من أكبر مفاجآت مباريات اليوم، باغت نادي أياكس أمستردام الهولندي مضيفه تشيلسي الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج غرب لندن، عندما تقدم عليه في الشوط الأول بنتيجة 1-3، لكنه لم يصمد في نهاية اللقاء بسبب النقص العددي لتتلقى شباكه ثلاثة أهداف متتالية.

وكان أياكس خسر بهدف متأخر أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت قبل أسبوعين على ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية أمستردام.

وعمل فريق المدرب تن هاخ على رد الاعتبار في مباراة الجولة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء 5-11-2019.

وحالف التوفيق أياكس – مفاجأة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي – في الدقائق الأولى من المباراة، عندما فشل مهاجم تشيلسي “أبراهام” في تشتيت كرة عرضية أرسلها “بروميس” ليودعها داخل مرمى هيبا بالخطأ ليمنح الأفضلية للزوار بعد دقيقتين من ضربة البداية.

لكن جورجينيو عدل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، ورد عليه مهاجم أياكس “بروميس” بهدف التقدم في الدقيقة 20 من رأسية بعد عرضية المغربي حكيم زياش.

وفي الدقيقة 35 سدد حكيم زياش كرة ماكرة من فوق رأس الحارس “كيبا” ليعزز تقدم أياكس بالهدف الثالث.

وببداية الشوط الثاني أضاف فان دي بيك – المطلوب في ريال مدريد – الهدف الرابع لأياكس عند الدقيقة 55 في انهيار مثير لتشيلسي.

وحاول تشيلسي العودة في اللقاء بتسجيل هدف تقليص الفارق لـ 2-4 عن طريق القائد “سيزار أثبيلكويتا” في الدقيقة 63.

وشهدت الدقيقة 68 تعرض قائد أياكس “دالي بليند” للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية، وتبعه بعد دقيقة واحدة زميله “فيلتمان” بالبطاقة الصفراء الثانية!.

وفي الدقيقة 71 استغل تشيلسي النقص العددي لأياكس، وحصل على ركلة جزاء نفذها جورجينيو بنجاح ليجعلها 3-4، ويرفع رصيده لهدفين في المباراة.

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ومن ركلة ركنية سجل تشيلسي هدف التعادل 4/4 بفضل متابعة مثالية من كورت زوما لتمريرة جيمس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

وأراد تشيلسي تحقيق ريمونتادا تاريخية ورد الصاع صاعين لأياكس، فسعى لهدف خامس.

وكاد ينجح تشيلسي في ذلك عند الدقيقة 78، إلا أن حكم المباراة ألغى هدف من تصويبة سيزار أثبيلكويتا بداعي لمس تامي آبراهام للكرة بيده داخل منطقة الجزاء قبل أن ترتد إلى أثبيلكويتا.

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وأياكس اليوم

الهدف الرابع لأياكس فان دي بيك في الدقيقة 55

هدف تشيلسي الثاني من أثبيلكويتا في الدقيقة 63

هدف تشيلسي الثالث من جورجينيو في الدقيقة 71

هدف تشيلسي الرابع من زوما في الدقيقة 74