أهداف مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا

عاد ليفربول المنتشي بفوز متأخر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، للعب أمام أنصاره على ملعب آنفيلد روود، في واحدة من مباريات اليوم الثلاثاء بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، عندما استضاف نادي جينك البلجيكي، وفاز عليه بنتيجة 1/2.

وكان ليفربول حقق الفوز في الجولة الماضية من مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب جينك بنتيجة 4/1 قبل أسبوعين، ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة عن نابولي المتصدر.

وأجرى المدير الفني لليفربول “يورجن كلوب” العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية في مباراة اليوم، لتوفير طاقات بعض اللاعبين لمباراة القمة في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي.

واكتفى يورجن كلوب بإشراك النجم المصري “محمد صلاح” منذ البداية جنبًا إلى جنب نابي كيتا وديفوك أوريجي في الخط الأمامي، وفي الوسط تواجد فينالدوم وفابينيو وأوكسليد تشامبرلين.

وجلس على دكة البدلاء كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني وأندي روبرتسون، وخرج ماتيب وشاكيري من تشكيلة الفريق بسبب الإصابة.

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وتقدم ليفربول على جينك بهدف سجله الهولندي فينالدوم في الدقيقة 14، لكن اللاعب التنزاني “ساماتا” استطاع تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 41.

مع مطلع الشوط الثاني تقدم ليفربول بهدف لأوكسليد تشامبرلين من تسديدة أرضية بعد تلقيه لتمريرة ذكية من محمد صلاح داخل صندوق العمليات.

أهداف مباراة ليفربول وجينك اليوم

هدف ليفربول من تشامبرلين بصناعة محمد صلاح في الدقيقة 53