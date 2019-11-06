ليفربول ينتزع الصدارة بفوز شاق على جينك ونابولي يضيع الفرصة

اقترب نادي ليفربول الإنكليزي حامل اللقب من بلوغ دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بفوزه الثلاثاء على ضيفه جينك البلجيكي 2-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وينتزع صدارة المجموعة الخامسة.



على ملعب "أنفيلد رود"، سجّل لليفربول الهولندي جورجينيو وينالدوم (د 14) و أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين (د 53) ولجينك التانزاني مباونا ساماتا (د 41) ليكرر فريق "الحمر" الفوز على منافسه الذي كان اكتسحه 4-1 في الجولة الماضية.



وانتزع ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط أمام نابولي الإيطالي الذي سقط في التعادل على أرضه أمام رد بول سالزبورغ النمساوي وأهدر فرصة تأهله إلى دور الستة عشر قبل مواجهة ليفربول على أرض الأخير في الجولة القادمة.



وحافظ ليفربول أمام جينك على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الـ 24 الأخيرة على أرضه، حيث حقق 18 فوزا مقابل ستة تعادلات، علما بأن آخر هزيمة له على "أنفيلد رود" تعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أمام ريال مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة في المسابقة القارية.



وأصبح رصيد نابولي 8 نقاط في المركز الثاني أمام سالزبورغ الثالث (4 نقاط) وجينك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



وتكررت معاناة الفريق الإيطالي أمام خصمه النمساوي الذي عانده في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه 3-2، فلم تكن مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سهلة، لاسيما وأنه يمر في فترة غير متوازنة في الدوري المحلي إذ لم يتمكن قبل استحقاقه الأوروبي من الفوز سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة كانت السبت في المرحلة الحادية عشرة أمام روما 1-2.



تقدم الفريق الضيف بعد 11 دقيقة من صافرة البداية من ركلة جزاء نفذها مهاجمه الشاب النروجي إيرلينغ بروت هالاند، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 7 أهداف في أربع مباريات.



ورد نابولي بتسديدة أرضية من خارج المنطقة للمكسيكي هيرفينغ لوزانو فشل الحارس البرازيلي كارلوس ميغيل كورونيل في صدها (40).



وتناوب الفريقان على إهدار الفرص في الشوط الثاني من دون أن يتمكنا من تغيير النتيجة.



المصدر: بي إن سبورت