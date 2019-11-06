تعادل مثير بين تشيلسي وأياكس بثمانية أهداف وفالنسيا يكتسح ليل

انتهت مواجهة تشيلسي الإنكليزي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة التعادل المثير 4-4، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



سجل تامي أبراهام (2 بالخطأ في مرماه) ووكوينسي بروميز (20) والحارس كيبا (35 بالخطأ في مرماه) وفان دي بيك (55) رباعية أياكس، فيما جاءت رباعية تشيلسي عبر جورجينيو (4 و71 من ركلتي جزاء) وأزبيلكويتا (63) وريسي جيمس (74).



وشهدت المباراة طرد لاعبين من أياكس وهما داني بليند (68) وجويل فيلتمان (69).



في المجموعة ذاتها، قلب فالنسيا الإسباني تأخره بهدف أمام ليل الفرنسي إلى فوز كبير 4-1.



بكّر فيكتور أوسيمهين بالتسجيل لليل في الدقيقة 25، وانتظر فالنسيا حتى الدقيقة (66) ليدرك التعادل عبر قائده داني باريخو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني عبر أداما سوماورو في الدقيقة (82 بالخطأ في مرماه)، قبل أن يرفع الفرنسي جيوفري كوندوغبيا غلة الإسبان لثلاثية في الدقيقة (84)، واختتم فيران توريس رباعية الخفافيش في الدقيقة (90).



وبقي تشيلسي في الصدارة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أياكس الثاني وفالنسيا الثالث، فيما تجمّد رصيد ليل عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.



المصدر: بي إن سبورت

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