حكيمي يتألق ويقود دورتموند لقلب الطاولة على إنتر ميلان

قلب بوروسيا دورتموند الألماني تأخره أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي من 0-2 إلى 3-2 الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا المجموعة السادسة.



وتقدم الضيف الإيطالي 2-0 في شوط المباراة الأولى بفضل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز 5، والأورغوياني ماتياس فيسينو 40.



لكن المغربي أشرف حكيمي قلص الفارق في الشوط الثاني 51 ثم عادل زميله جوليان برانت 64، قبل أن يعود حكيمي ويسجل هدف الفوز الأغلى 77.



وصار بوروسيا دورتموند ثانياً برصيد 7 نقاط خلف برشلونة الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة بعد تعادله 0-0 مع سلافيا براغ. وهبط إنتر إلى المركز الثالث 4 نقاط وأخيراً الفريق التشيكي نقطتان.



وكانت مباراة ملعب سيغنال إيدونا بارك لاهبة لعب فيها إنتر بشكل مميز في الشوط الأول لكنه أنهار أمام هجمات دورتموند في الثاني.



المصدر: بي إن سبورت

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