برشلونة يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام سلافيا براج

تواصل المستوى المتباين لبرشلونة وفشل في اختراق التشكيلة المثابرة والجريئة لفريق سلافيا براج الضيف في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وفي ظل إصابة لويس سواريز، افتقر برشلونة للحسم الهجومي وقدم اوندري كولار حارس مرمى الفريق الضيف أداء يثير الإعجاب ليمنع الفريق القطالوني من هز شباكه ويخيب آمال ليونيل ميسي وسيرجي روبرتو رغم محاولاتهما من مسافة قريبة في الشوط الثاني.



وسدد ميسي في القائم في الشوط الأول وتم إلغاء هدف لارتورو فيدال سجل لاحقا بداعي تسلل اللاعب الأرجنتيني.



وكانت بداية الفريق التشيكي، الذي لم يسانده الحظ خلال الخسارة 2-1 على أرضه أمام برشلونة قبل أسبوعين، رائعة وكاد أن ينتزع التقدم مبكرا بتسديدة غيرت اتجاهها قبل أن يمسك بها مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.



ويتصدر برشلونة، الذي مني بهزيمة مفاجئة خارج ملعبه 3-1 أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الاسباني يوم السبت الماضي، المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط عقب أربع مباريات بينما يتذيل سلافيا جدول الترتيب برصيد نقطتين.



المصدر: رويترز

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