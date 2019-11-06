رياضة | الأمريكي كواينتون لاعب الهلال يعلن إسلامه فى السعودية

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أشهر اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي إسلامه في احدي المساجد في العاصمة السعودية الرياض.