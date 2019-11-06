رياضة | الأمريكي كواينتون لاعب الهلال يعلن إسلامه فى السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمريكي كواينتون لاعب الهلال يعلن إسلامه فى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشهر اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي إسلامه في احدي المساجد في العاصمة السعودية الرياض.
ونشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي وهو ينطق الشهادتين ويعلن أسلامه في احدي مساجد مدينة الرياض.
عبر اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي عن سعادته الشديدة بعد اشهار إسلامه في السعودية